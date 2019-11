Actualidade

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) vai testar a cibersegurança e a resiliência dos 'routers' de nova geração que a MEO irá lançar no mercado nacional em 2020 e identificar eventuais vulnerabilidades nesses equipamentos, foi hoje anunciado.

Segundo um comunicado hoje enviado à agência Lusa, o trabalho do IPG vai ser prestado à Altice Labs (centro de inovação da Altice, instalado em Aveiro) durante seis meses.

De acordo com a fonte, o projeto denomina-se "Segurança em CPE: identificação e mitigação de vulnerabilidades que afetam a rede do fornecedor de serviço" e vai simular ataques à segurança dos equipamentos de nova geração que a MEO irá lançar, com vista à identificação de potenciais vulnerabilidades.