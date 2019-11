Actualidade

A banda britânica Iron Maiden vai regressar a Portugal no dia 23 de julho, para um concerto no Estádio Nacional de despedida da digressão "Legacy of the Beast", com Within Temptation como convidados, anunciou hoje a promotora.

O concerto no Estádio Nacional, em Oeiras, vai ter como banda de abertura os australianos Airbourne e os bilhetes, com preços entre 60 e 75 euros, vão estar em pré-venda a partir da próxima terça-feira.

"Esta 'tour' tem sido fantástica para a banda e em todos os concertos as reações aos cenários, ao palco, a todos os adereços malucos (e ao Eddie!) têm sido fenomenais. Temo-nos divertido tanto que estamos realmente animados por podermos voltar a Portugal e tocar para ainda mais fãs", disse o vocalista Bruce Dickinson, citado no comunicado da Prime Artists.