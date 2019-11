Actualidade

Um episódio extremo de poluição obrigou hoje o Governo do Paquistão a fechar todas as escolas de Lahore, capital da província de Punjab, a segunda maior cidade do país e onde vivem pelo menos seis milhões de pessoas.

Um fumo espesso paira sobre a cidade, de acordo com testemunhos locais, situação causada, em grande parte, pelas queimadas generalizadas feitas durante a época das colheitas em toda a região.

Na Índia, do outro lado da fronteira, a poluição já tinha obrigado a encerrar as escolas no início da semana e as autoridades restringiram a circulação de veículos particulares nas ruas da capital.