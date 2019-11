UE/Previsões

Bruxelas manteve hoje as previsões de crescimento económico de Itália para 2019, mas reviu em baixa as estimativas para 2020, alertando para um aumento do défice e da dívida nos próximos anos.

"A economia italiana estagnou no início de 2018 e ainda não demonstra sinais de recuperação significativa", observa a Comissão Europeia nas previsões de outono hoje divulgadas, nas quais indica que "os principais indicadores não sugerem uma recuperação" daquela economia na segunda metade de 2019.

Adicionalmente, o executivo comunitário afirma que "há crescentes sinais de que o enfraquecimento do setor de produção está a alastrar aos serviços", pelo que mantém as perspetivas de crescimento de Itália em 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) para 2019.