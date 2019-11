Actualidade

O Ministério do Ambiente garantiu hoje que "não vai haver qualquer prospeção e pesquisa [mineiras] no Alto Douro Vinhateiro (ADV)" e que esta zona, bem como "tudo o que seja Património Mundial", será "excluído de qualquer atribuição de direitos".

"O que se passou é que a empresa fez um pedido, esse pedido foi publicitado [no Diário da República], como manda a lei, e está na fase inicial de tramitação e análise na DGEG [Direção Geral de Energia e Geologia]", esclareceu o Ministério, numa resposta escrita enviada à Lusa.

De acordo com a tutela, "como é evidente, não vai haver qualquer prospeção e pesquisa no ADV" e, naquele processo publicitado no DR, "tudo o que seja ADV e Património Mundial será excluído de qualquer atribuição de direitos".