Actualidade

A greve do pessoal de cabine da Lufthansa vai afetar hoje e sexta-feira pelo menos seis voos com origem ou destino em Portugal, quatro em Lisboa e dois no Porto, segundo dados disponíveis na página eletrónica da ANA.

Cerca das 11:00, no 'site' da ANA - Aeroportos de Portugal, surge como cancelada no aeroporto de Lisboa a chegada prevista para as 22:50 de hoje do voo da companhia aérea alemã proveniente de Munique, enquanto no aeroporto do Porto foram cancelados o voo proveniente de Frankfurt (que deveria ter aterrado às 11:20) e a partida, com destino a Frankfurt, agendada para as 12:10 de hoje.

Também como canceladas surgem já as chegadas previstas para sexta-feira ao aeroporto da Portela dos voos da Lufthansa provenientes de Munique (que deveria aterrar em Lisboa às 22:40) e de Frankfurt (previsto para as 22:45), assim como a partida com destino a Munique às 06:10 de sexta-feira.