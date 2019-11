Actualidade

O Tribunal de Marco de Canaveses determinou que três guardas prisionais e um ex-recluso, detidos na operação de combate ao tráfico de droga na cadeia de Paços de Ferreira, vão aguardar julgamento em prisão preventiva, disse hoje fonte judicial.

Outros dois guardas que tinham sido detidos na quarta-feira, na operação "Entre-Grade", que também foram ouvidos no tribunal de Marco de Canaveses, ficaram sujeitos a Termo de Identidade e Residência e impedidos de exercer funções e contactos com o estabelecimento prisional, acrescentou a fonte.

Na terça-feira, a Polícia Judiciária (PJ) deteve nove pessoas, entre as quais cinco guardas prisionais, dois deles com funções de chefia, no âmbito da investigação "Entre-Grade" de combate ao tráfico de estupefacientes na cadeia de Paços de Ferreira.