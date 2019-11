UE/Previsões

O comissário europeu dos Assuntos Económicos admitiu hoje que, nos últimos anos, as previsões económicas da Comissão Europeia para Portugal pecaram por ser "um pouco pessimistas", cenário que se alterou hoje, com Bruxelas mais otimista do que o Governo.

"Geralmente, as nossas previsões são bastante boas, mas devo dizer que reparei, nos anos mais recentes, que por vezes fomos um pouco pessimistas no que diz respeito a Espanha e Portugal", declarou Pierre Moscovici, durante a conferência de imprensa de apresentação das previsões económicas de outono da Comissão Europeia, que projeta um crescimento económico em Portugal para este ano de 2%, uma décima acima das projeções do Governo.

Moscovici argumentou que, ainda assim, prefere que as previsões de Bruxelas sejam mais conservadoras do que as dos governos dos Estados-membros.