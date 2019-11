Guiné-Bissau

A chefe da diplomacia do Governo de Aristides Gomes, Suzi Barbosa, já está no Níger para participar na cimeira extraordinária da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) para analisar a situação na Guiné-Bissau, anunciou o executivo.

A cimeira, que se realiza na sexta-feira, em Niamey, no Níger, foi convocada na sequência da demissão do Governo liderado por Aristides Gomes, saído das eleições legislativas de 10 de março, pelo Presidente guineense, José Mário Vaz, a menos de um mês da realização de eleições presidenciais, marcadas para 24 de novembro.

Depois de demitir o Governo de Aristides Gomes, o Presidente guineense nomeou Faustino Imbali, do Partido de Renovação Social (PRS) primeiro-ministro e deu posse a um Governo liderado por Faustino Imbali e constituído por elementos do Movimento para a Alternância Democrática (Madem G15), PRS e Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), que alegaram uma nova maioria no parlamento.