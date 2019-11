Actualidade

O avançado Éder, 'herói' da conquista portuguesa no Euro2016, regressa aos convocados da seleção portuguesa de futebol, hoje divulgados, para os dois últimos jogos no Grupo 8 de qualificação para o Campeonato da Europa de 2020.

O avançado que representa o Lokomotiv Moscovo foi utilizado pela última vez pelo selecionador Fernando Santos em 20 de novembro de 2018, ao entrar na parte final do jogo da Liga das Nações com a Polónia, que terminou empatado 1-1.

Éder foi principal responsável pela conquista do primeiro título de campeão europeu por Portugal, ao marcar o golo da vitória sobre a anfitriã França na final do Euro2016, já no prolongamento (109 minutos) do jogo disputado no Stade de France, em 10 de julho daquele ano.