Actualidade

A agência de notação financeira Fitch considerou hoje que a resolução da dívida soberana de Moçambique, juntamente com a acumulação de dívidas externas internas, vai fazer o rácio da dívida pública subir para 101% do PIB este ano.

"Antevemos que a dívida pública, excluindo a dívida interna garantida, aumente de 97% do PIB, em 2018, para 101% este ano, devido ao pagamento mais alto sobre a dívida soberana Ematum, à acumulação de pagamentos atrasados ao exterior e à subida da dívida interna", escrevem os analistas da Fitch num relatório sobre os 'ratings' na África subsaariana.

No documento, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, a Fitch aponta que "os dois empréstimos da ProIndicus e da Mozambique Asset Management (MAM), no valor de 1,2 mil milhões de dólares, continuam a ser uma vulnerabilidade para o Governo, representando 13% da dívida, incluindo os juros atrasados em 2018" e acrescenta que é possível que o Governo conteste o empréstimo da MAM em tribunal, à semelhança do que já fez relativamente ao da ProIndicus.