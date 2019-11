Guiné-Bissau

O ministro dos Recurso Naturais e Energia do Governo da Guiné-Bissau liderado por Faustino Imbali, Certório Biote, apresentou hoje a demissão do cargo invocando razões de saúde, disse fonte da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO).

A CEDEAO tinha dado um prazo de 48 horas aos membros do Governo de Faustino Imbali, que considera de ilegal, para se demitirem, avisando que quem não o fizer será alvo de "pesadas sanções" por parte da organização oeste-africana.

Na sua carta, confirmada por uma fonte da representação da organização em Bissau, Certório Biote, que atualmente exerce as funções de presidente interino do Partido da Renovação Social (PRS, a terceira força política no parlamento guineense) evoca "razões da saúde e uma análise profunda" para pedir a sua demissão a Faustino Imbali.