Actualidade

O agente da PSP Luis Gaiba aproveitou o deficiente controlo do armeiro da direção da nacional da polícia, do qual foi responsável, para furtar 55 armas Glock, segundo a acusação do Ministério Público.

O Ministério Público acusou 12 pessoas pelo furto das armas da PSP, crimes cometidos entre dezembro de 2015 e janeiro de 2017.

Ao agente principal Luís Gaiba, responsável pelo armeiro no período em que ocorreram os furtos, são imputados os crimes de associação criminosa, tráfico e mediação de armas, branqueamento de capitais, detenção de arma proibida e peculato.