Actualidade

O índice de bem-estar da população portuguesa manteve a recuperação iniciada em 2013, sobretudo devido à melhoria do índice de condições materiais de vida, revela hoje o INE, numa análise relativa ao período 2004 - 2018.

"No entanto, a partir de 2016 o crescimento tem vindo a ser progressivamente menos acentuado", referem os técnicos do Instituto Nacional de Estatística (INE) no Destaque hoje divulgado.

Entre os 10 domínios que integram o índice de bem-estar, a segurança pessoal e a educação, conhecimento e competências, são os que apresentam a evolução mais favorável no período em análise.