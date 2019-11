Moçambique/Eleições

O Conselho Constitucional de Moçambique rejeitou três recursos da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição em Moçambique, relativos a contestações de resultados nas eleições gerais de 15 de outubro, segundo acórdãos do órgão.

De acordo com três acórdãos disponíveis no página de internet do CC (equivalente ao Tribunal Constitucional), o principal partido de oposição em Moçambique contestava as deliberações do tribunais distritais de Alto Molócuè, na Zambézia (Centro), Manhiça e Matola, na província de Maputo (Sul), que chumbaram, na primeira instância, as petições da Renamo.

No geral, para o CC, as reclamações do principal partido de oposição em Moçambique carecem de elementos de prova materiais e foram feitas depois do prazo previsto pela legislação.