UE/Previsões

O presidente do PSD, Rui Rio, considerou hoje que a revisão em alta da Comissão Europeia do crescimento económico para Portugal foram "trocos", preferindo aguardar pelas previsões macroeconómicas do Governo no Orçamento do Estado, que antevê "mais prudente".

No final da reunião do grupo parlamentar do PSD, Rui Rio foi questionado sobre as previsões económicas de outono da Comissão Europeia, que melhorou em três décimas a previsão de crescimento económico de Portugal para 2% este ano, uma décima acima do esperado pelo Governo, e manteve a anterior previsão de 1,7% em 2020.

"O que a Comissão Europeia vem dizer são trocos, é um crescimento de 0,1%", afirmou, admitindo, contudo, que é melhor que a revisão seja feita em alta do que em baixa.