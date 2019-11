Actualidade

O ministro das Finanças português, Mário Centeno, considerou hoje que a redução da taxa de desemprego no terceiro trimestre, para valores próximos do "limiar dos 6%", é uma "boa notícia para Portugal e para o seu mercado de trabalho".

"A taxa de desemprego continuou a sua trajetória de redução [no terceiro trimestre deste ano]. Estamos agora muito próximos do limiar dos 6%", afirmou Mário Centeno, que falava aos jornalistas à entrada para a reunião dos ministros das Finanças da zona euro, em Bruxelas.

O também presidente do Eurogrupo aproveitou a ocasião para reagir aos dados divulgados na quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que indicam que a taxa de desemprego no terceiro trimestre do ano recuou para 6,1%, menos 0,2 pontos percentuais do que no trimestre anterior e menos 0,6 pontos percentuais em termos homólogos.