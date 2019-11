Actualidade

O Presidente da República realçou hoje a "importância" de "condições acrescidas para valorizar" as forças armadas e de segurança, após uma audiência com bombeiros e autarcas de Borba sobre as agressões registadas sábado no quartel da cidade alentejana.

Numa nota publicada no 'site' da Presidência na Internet, é referido que Marcelo Rebelo de Sousa "ouviu exposições acerca dos acontecimentos de que resultaram dois bombeiros feridos, assim como da determinação de todos os presentes em assegurarem a salvaguarda do Estado de Direito Democrático, inclusivo e tolerante, penhor dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos".

O chefe de Estado "registou, com apreço, a determinação expressa por responsáveis dos Bombeiros e de Forças de Segurança", de acordo com a mesma nota, onde é realçado que o Presidente "recordou o que tinha afirmado no seu discurso de posse do Governo, quanto à importância essencial de criar condições acrescidas para valorizar a missão e o estatuto das Forças Armadas e das Forças de Segurança, natural e nomeadamente extensível aos bombeiros, quer voluntários, quer profissionais".