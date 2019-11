Actualidade

Autarcas do Norte reclamaram hoje a implementação de medidas 'simplex' para "agilizar" o acesso aos fundos do próximo quadro comunitário de apoio, face à "burocracia" que tem "dificultado" e "atrasado" a execução do Portugal 2020.

"No fundo, estamos a falar de burocracias. Nós ouvimos em Bruxelas falar que é preciso fazer a simplificação. Precisamos de um 'simplex', de facto, para o quadro comunitário de apoio. Esperamos que o Portugal 2020 ainda possa trazer esse 'simplex'", afirmou o presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho, José Maria Costa.

O socialista José Maria Costa adiantou que vai ser solicitada, com "caráter de urgência", uma audiência à nova ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, a quem querem apresentar "medidas", com "instrumentos muito simples, para rapidamente operacionalizar" o acesso aos fundos comunitários.