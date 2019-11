UE/Previsões

O ministro das Finanças manifestou-se hoje confortado por a Comissão Europeia ter revisto em alta a previsão de crescimento económico para Portugal, considerando que se trata de "uma boa confirmação" do "bom momento da economia portuguesa" num contexto global difícil.

"É muito interessante, interessante no sentido de boa notícia, que a economia portuguesa veja as suas previsões de crescimento em 2019 revistas em alta, quando a área do euro é revista uma décima em baixa e a generalidade dos países acompanha esta revisão em baixa", comentou Mário Centeno, quando questionado, em Bruxelas, sobre as previsões económicas de outono hoje publicadas pela Comissão Europeia.

Nestas previsões, Bruxelas, tradicionalmente mais pessimista do que o Governo, melhorou em três décimas a estimativa de crescimento económico de Portugal para 2% este ano - acima das expectativas do Governo, de 1,9% -, quando nas projeções de verão, em julho, antecipava 1,7%, previsão que mantém para 2020, tal como há quatro meses.