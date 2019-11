Actualidade

Os 39 migrantes cujos cadáveres foram encontrados em 23 de outubro no interior de um camião no Reino Unido eram de nacionalidade vietnamita, anunciou hoje a polícia britânica, que já identificou formalmente os corpos e notificou as famílias.

As autoridades do Reino Unido têm trabalhado com a polícia do Vietname e com o médico legista para identificar os corpos encontrados num contentor de um camião na zona do Parque Industrial de Waterglade em Grays (condado de Essex), a leste de Londres.

O chefe adjunto da polícia, Tim Smith, disse que o trabalho de identificação dos corpos marca "um passo importante na investigação" e permite "trabalhar com os colegas da polícia vietnamita para apoiar as famílias das vítimas", entre as quais oito mulheres e 31 homens.