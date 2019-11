Actualidade

O Ministério da Administração Interna anunciou hoje a celebração de um contrato local com o município de Borba, para um trabalho conjunto ao nível da segurança e da integração, na sequência do ataque ao quartel dos bombeiros locais.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e a secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, receberam hoje em Lisboa o presidente da Câmara Municipal de Borba, o comandante dos bombeiros voluntários e o comandante de Évora da GNR para avaliação da situação de segurança no concelho de Borba, no distrito de Évora.

A reunião foi marcada na sequência da invasão do quartel da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Borba, na madrugada de sábado, por um grupo com cerca de 20 pessoas, de que resultaram ferimentos em dois bombeiros.