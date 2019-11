Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) está a estudar a possibilidade de conceder 280 milhões de dólares à Guiné Equatorial ao abrigo do programa de financiamento acordado entre os técnicos e as autoridades, sujeito a aprovação da direção.

"Estamos a contemplar um programa de aproximadamente 280 milhões de dólares", cerca de 253 milhões de euros, disse o porta-voz do FMI durante a conferência de imprensa quinzenal, realizada na sede da instituição, em Washington.

Gerry Rice respondia a questões dos jornalistas sobre o programa, que foi acordado a nível técnico entre a equipa do FMI e as autoridades governamentais da Guiné Equatorial, mas que está ainda sujeita a aprovação por parte da direção do FMI.