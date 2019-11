Guiné-Bissau

A mesa da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau condenou hoje qualquer tentativa de alteração à ordem constitucional no país e manifestou preocupação com a situação política, que agrava as condições sociais e económicas.

Em comunicado, divulgado hoje à imprensa, a mesa da Assembleia Nacional Popular condenou "todas as tentativas de alteração da ordem constitucional visando o adiamento das eleições presidenciais", marcadas para 24 de novembro, e manifestou total apoio ao "Governo legítimo liderado por Aristides Gomes".

A mesa da Assembleia Nacional Popular felicita as forças de defesa e segurança pela sua "conduta republicana, respeito e fidelidade à Constituição da República".