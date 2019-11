Venezuela

Ministros e representantes dos países do Grupo de Lima vão reunir-se na sexta-feira em Brasília para voltar a analisar a situação da Venezuela e travar a crise que levou milhões de pessoas a abandonar o país.

A reunião será a primeira do grupo - que visa encontrar uma solução para a Venezuela e do qual Portugal faz parte como observador - desde a eleição do novo Presidente da Argentina, Alberto Fernández, que disse querer deixar o Grupo de Lima assim que assumir o cargo, em 10 de dezembro.

Na reunião de sexta-feira - que deverá ser a última em que a Argentina participa - aquele país será representado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jorge Faurie.