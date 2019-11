Actualidade

O novo livro de Alexandra Lucas Coelho, "Cinco Voltas na Bahia com um Beijo para Caetano Veloso", que marca a estreia da escritora na Editorial Caminho, é publicado na próxima terça-feira, divulgou hoje a editora.

Acompanhado de mapas do Estado da Bahia, o livro divide-se "em cinco voltas" pela região, entre 1997 e 2017, e será apresentado no próximo dia 15, às 21:45, no Bar do Teatro A Barraca, em Lisboa, pelos historiadores Pedro Cardim, da Universidade de Lisboa, e João José Reis, da Universidade Federal do Bahia, que intervirá por vídeo-conferência.

Nos "Agradecimentos" que acompanham a obra, a autora escreve: "Ao contrário dos meus livros de não-ficção, estas voltas não foram pensadas para escrever, nem anotadas. Com exceção da mais remota e escassa, em 1997, todas foram de algum modo motivadas pelo romance 'Deus-Dará', em todas estão presentes os amigos, baianos, oficiais ou do coração, em parte foram moldadas por eles, e sem eles este livro não existiria".