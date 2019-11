Guiné-Bissau

O Conselho de Paz e Segurança da União Africana (UA) expressou preocupação com a contínua deterioração da situação na Guiné-Bissau e reforçou o apoio à aplicação de sanções contra indivíduos e entidades que comprometam a estabilidade.

Num comunicado divulgado hoje à imprensa, após a realização na quarta-feira de uma reunião do Conselho de Paz e Segurança da União Africana, aquele órgão "expressa profunda preocupação com a contínua deterioração da situação política e de segurança que ameaça a ordem constitucional" no país, apesar dos "esforços incansáveis" da comunidade internacional.

O Conselho de Paz e Segurança da União Africana condena a "demissão ilegal do Governo legítimo e internacionalmente reconhecido, bem como a nomeação de um novo primeiro-ministro através de decretos inconstitucionais".