Actualidade

O major-general Cardoso Perestrelo, exonerado de funções por permitir que um civil disparasse uma salva de canhão num torneio de golfe, apresentou hoje cumprimentos de despedida ao Representante da República e, em comunicado, afirmou-se alvo de "profunda injustiça".

À saída do Palácio de São Lourenço, residência do Representante da República no Funchal, Carlos Perestrelo escusou-se a fazer declarações, remetendo para o comunicado distribuído aos órgãos de comunicação social.

No comunicado de imprensa, o major-general Carlos Perestrelo classifica de "estranhas" as razões que o levaram a "uma exoneração imediata de funções", realçando que deixa a Madeira com um "sentimento de profunda injustiça".