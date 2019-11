Actualidade

Os 50 anos da morte do escritor português Alves Redol são o pretexto para uma exposição dedicada à sua obra e à ilustração de muitos dos seus livros, que se inaugura no próximo sábado, em Vila Franca de Xira.

A exposição "Raízes de uma Coleção: Alves Redol e (seus) Ilustradores" vai estar patente no Museu do Neo-Realismo, numa iniciativa da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, para assinalar não só o meio século que passa sobre a morte do escritor neorrealista (29 de novembro de 1969), natural daquela cidade, mas também os 80 anos da publicação do seu primeiro romance, "Gaibéus" (1939), informa a autarquia na sua página oficial.

Com curadoria de Luísa Duarte Santos, a exposição tem como ponto de partida a obra literária daquele que é um dos maiores e mais emblemáticos autores do Movimento Neorrealista Português, acrescenta.