Web Summit

A 'startup' suíça Nutrix, que está a desenvolver um nanossensor para monitorizar o nível de glicose no sangue, venceu hoje o concurso para estas empresas em fase inicial na cimeira de tecnologia Web Summit, em Lisboa, divulgou o júri.

O anúncio foi feito pelo júri do 'pitch' (breve apresentação de uma empresa com apenas três a cinco minutos de duração) no palco principal do evento, na Altice Arena, depois da final de hoje, entre três companhias de um total de 135 selecionadas para concorrerem a este prémio.

A Nutrix é uma empresa de fase inicial, de Basileia, na Suíça, que está a desenvolver um nanossensor que se coloca nos dentes e que faz a monitorização dos níveis de glicose em tempo real, um indicador especialmente importante para quem sofre de diabetes, sem ser preciso recorrer ao uso de agulhas.