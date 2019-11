Actualidade

Os contribuintes que nos últimos anos optaram por englobar no IRS os rendimentos de capitais registaram uma quebra, tendo recuado 25% entre 2015 e 2017, segundo as estatísticas da Autoridade Tributária, mas os que englobaram as rendas aumentaram.

Em 2015 foram 70.538 os contribuintes que decidiram englobar na sua declaração anual do IRS os rendimentos de capitais (Categoria E) obtidos através de juros de depósitos ou outras aplicações financeiras, lucros ou dividendos. No ano seguinte, o número baixou para os 52.537 e em 2017 (último ano para o qual há dados disponíveis) voltou a descer para 52.537.

Apesar da quebra registada entre os contribuintes que fizeram esta opção, o valor que reportaram aumentou 23,09% em 2017, para os 161 milhões de euros, depois de uma quebra de 9,46% em 2016 - ano em que o englobamento dos rendimentos de capitais no IRS totalizou 131 milhões de euros.