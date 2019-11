Actualidade

A Feira de Arte Contemporânea ARCOmadrid 2020 vai reunir 210 galerias de 30 países, entre elas 13 de Portugal, entre 26 de fevereiro e 01 de março, sob o tema "É só uma questão de tempo", foi hoje anunciado.

Depois de o Peru ter sido o país convidado deste ano, a 39.ª edição vai desenhar-se em 2020 sob um tema que desafia os artistas a analisar as práticas artísticas através do trabalho do norte-americano de origem cubana Félix González-Torres (1957--1996).

A feira de arte contemporânea de Madrid - que se estabeleceu como plataforma internacional para o mercado de arte latino-americano - voltará a ter um tema geral, tal como aconteceu em 2018, em vez de um país convidado, como é sua tradição.