Actualidade

A sala D. João IV, uma das maiores do Palácio Nacional da Ajuda (PNA), em Lisboa, abre ao público no domingo, após 18 meses de obras de restauro, no valor de 260.587 euros, foi hoje anunciado.

"É uma das maiores do palácio, com 170m2, cujo restauro só foi possível através da Fundação Millennium BCP, devolvendo a autenticidade integral a uma sala do tempo do Rei D. João VI, em 1823", segundo nota do diretor do PNA, José Alberto Ribeiro.

Inaugurada no sábado, a sala estará "totalmente disponível ao público a partir de domingo", disse à agência Lusa o responsável.