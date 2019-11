Actualidade

PCP e Bloco de Esquerda aproveitaram hoje a primeira reunião da comissão de Educação para pedirem uma audição do ministro Tiago Brandão Rodrigues sobre a falta de funcionários nas escolas.

Primeiro o PCP e depois o BE justificaram o seu requerimento na comissão de comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto do parlamento, distribuído aos jornalistas, com as recorrentes faltas de pessoal nas escolas públicas que levam ao encerramento de serviços, como bares, bibliotecas ou ginásios.

Os comunistas querem também ouvir a Federação dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais.