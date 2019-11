Web Summit

A comissária europeia para a Concorrência defendeu hoje, em Lisboa, que as gigantes tecnológicas como a Google, o Facebook ou a Apple, têm vindo a alterar a sua abordagem, porém, tornaram-se mais ambiciosas.

"As tecnológicas estão diferentes na sua abordagem [...]. Agora, se vejo uma grande mudança é ao nível da ambição. Elas têm ainda maiores ambições. Se olharmos para os novos serviços da Google a serem lançados, para os planos do Facebook ou para os novos serviços da Apple, vemos mais ambição", defendeu Margrethe Vestager, que falava no palco principal da Web Summit.

A também vice-presidente eleita da Comissão Europeia vincou que, atualmente, verifica-se que a competição é um dos principais elementos de qualquer empresa.