Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) manifestou hoje a sua disponibilidade para dialogar com o novo governo da Argentina "quando for mais conveniente" para Buenos Aires e "sem condições prévias".

"Estamos preparados para trabalhar com o presidente eleito, Alberto Fernández, e com a sua equipa quando for mais conveniente", afirmou Gerry Rice, porta-voz do FMI em conferência de imprensa, acrescentando que ainda não foram avançadas datas para o envio de uma missão à Argentina.

O porta-voz indicou que não há "condições prévias" para conversar com o novo governo de Buenos Aires, ao ser questionado sobre uma possível renegociação da dívida da Argentina ao FMI.