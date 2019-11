Actualidade

O CDS-PP pediu hoje a audição, na Assembleia da República, do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, sobre o plano de não retenção de alunos no ensino básico anunciado pelo Governo.

No requerimento à comissão de Educação, os centristas recordam que, no seu programa, o executivo inscreveu o compromisso de "criar um plano de não retenção no ensino básico, trabalhando de forma intensiva e diferenciada com os alunos que revelam mais dificuldades".

A posição do Governo, lê-se no pedido do CDS, revelou-se "ambígua" e levou a comunicação social "a noticiar que se pretende acabar com as retenções de alunos até ao 9.º ano de escolaridade".