Actualidade

A concelhia de Lisboa do PSD reiterou hoje que a vereadora Teresa Leal Coelho não tem "qualquer legitimidade" para falar em nome do partido em matérias relacionadas com a cidade, depois de lhe ter sido retirada a confiança política.

A posição do presidente da concelhia, Rogério Jóia, surge um dia depois de a vereadora ter assegurado que iria continuar na Câmara de Lisboa, enquanto autarca do PSD, até terminar o mandato que lhe foi atribuído pelos eleitores, apesar de lhe ter sido retirada a confiança política.

A concelhia de Lisboa do PSD anunciou na madrugada de quarta-feira que decidiu retirar a confiança política a Teresa Leal Coelho, sublinhando que o vereador João Pedro Costa passará a ser o único representante do partido na autarquia.