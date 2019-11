Actualidade

A Plataforma Nacional Recuperar Freguesias prometeu hoje "voltar à luta" pela recuperação das autarquias extintas pelo Governo do PSD/CDS-PP, através de ações de sensibilização da população e da criação de petições.

"As freguesias foram extintas, mas nunca será extinta a vontade de as repor", assume.

Numa nota enviada à Lusa, a plataforma explica que esta decisão foi tomada após uma reunião com representantes dos movimentos cívicos, na quarta-feira, na Maia, no distrito do Porto.