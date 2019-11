Actualidade

A Altri totalizou 90,7 milhões de euros de lucro até setembro, menos 24,7% do que em igual período do ano anterior, foi hoje comunicado ao mercado.

"A Altri registou, nos primeiros nove meses deste ano, um resultado líquido de 90,7 milhões de euros, valor que compara com 120,4 milhões de euros registados no mesmo período do ano passado", avançou hoje, em comunicado, a empresa.

Nos primeiros nove meses do ano, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da Altri situou-se em 197 milhões de euros, menos 9,7% em comparação com 2018, com a margem EBITDA a alcançar 33,8%.