LE

O Sporting de Braga reforçou hoje a liderança do Grupo K da Liga Europa em futebol, colocando-se a um ponto dos 16 avos de final, ao vencer em casa o Besiktas por 3-1, em encontro da quarta jornada.

Paulinho, aos 15 e 37 minutos, e Wilson Eduardo, aos 81, apontaram os tentos dos 'arsenalistas', enquanto o ex-vimaranense Tyler Boyd faturou, aos 29, para os turcos, que jogaram com 10 desde os 44, por expulsão de Jeremain Lens.

Na classificação, o 'onze' de Ricardo Sá Pinto passou a somar 10 pontos, contra nove do Wolverhampton, que bateu em casa por 1-0 o Slovan Bratislava, terceiro, com quatro. O Besiktas segue em último, com quatro derrotas em quatro jogos.