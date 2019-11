Actualidade

O Fundo Petrolífero de Timor-Leste valia 17,55 mil milhões de dólares (15,89 mil milhões de euros) no final do terceiro trimestre deste ano, mais 100 milhões de dólares que no trimestre anterior, foi hoje anunciado.

"Apresentamos o relatório do fundo petrolífero até ao final do trimestre que termina no final de setembro, altura em que tinha um valor de 17,55 mil milhões de dólares", disse aos jornalistas o vice-governador do Banco Central de Timor-Leste (BCTL), Venâncio Alves Maria.

Segundo o relatório trimestral divulgado hoje, o FP registou durante o trimestre entradas brutas de capital de 166,7 milhões de dólares (150,8 milhões de euros), sendo que 86,54 milhões dólares correspondem a contribuições e 80,16 milhões de dólares a pagamentos de royalties.