O Governo timorense já levantou este ano 518 milhões de dólares (cerca de 468,9 milhões de euros) do Fundo Petrolífero para financiar o Orçamento Geral do Estado (OGE), disse à Lusa o vice-governador do Banco Central timorense.

"Esta semana foi concretizada uma transferência adicional de 98 milhões de dólares (88,72 milhões de euros)", disse Venâncio Alves Maria, à margem da apresentação do relatório trimestral do Fundo Petrolífero referente ao período entre julho e setembro.

O relatório nota que o Governo timorense levantou 420 milhões de dólares (380,2 milhões de euros) do Fundo Petrolífero nos primeiros nove meses do ano, dos quais cerca de 200 milhões de dólares em agosto e setembro.