Fake News

Os media em Portugal "fizeram o contrário do que deviam ter feito" em resposta à era de (des)informação em que vivemos, considera Paulo Pena, autor de "Fábrica de mentiras: viagem ao mundo das 'fake news'".

O livro, editado pela Objectiva e que será lançado no sábado, na Livraria Almedina, em Lisboa, é o resultado de uma investigação sobre as chamadas 'fake news' - informações intencionalmente falsificadas ou manipuladas - em Portugal, iniciada há um ano pelo jornalista Paulo Pena, que tem publicado regularmente sobre o assunto no Diário de Notícias.

Um ano depois, Pena confessa-se, em entrevista à Lusa, "muito mais assustado" do que quando começou a investigar o assunto. "Não só com a existência de uma fábrica das mentiras, de um processo organizado", refere. "O que eu não sabia antes é que há todo um sistema posto em prática pelas plataformas mais importantes, o Google e o Facebook, de financiamento deste tipo de atividade. Ou seja, por cada clique que uma 'notícia falsa' tenha, o Google paga uma verba em publicidade a essas pessoas que criam as mentiras e isso alimenta o negócio", atesta.