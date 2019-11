Berlim/Muro

A exposição "Durch Mauer gehen" ("Atravessando muros"), patente no museu Gropius Bau de Berlim, mostra o trabalho de 28 artistas de diferentes nacionalidades sobre o impacto dos muros, quando se celebram três décadas do fim da cidade dividida.

"Apenas alguns têm uma relação direta com o muro de Berlim, mas todos encontraram muros físicos ou metafóricos nas suas vidas pessoais", conta à agência Lusa Anne-Kathrin Biegler, do departamento de imprensa do Gropius Bau.

No 30.º aniversário da queda do muro de Berlim, artistas de 20 diferentes países, que vão da Alemanha e do Brasil, à Tunísia e Venezuela, passando por Espanha, Estados Unidos, Líbano, Líbia ou México, fazem uma reflexão sobre o impacto de viver com a "separação e a segregação". Este ponto comum foi o principal motivo para "juntar todos estes nomes".