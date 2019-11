Actualidade

A Companhia de Teatro do Algarve (ACTA) estreia hoje "Ibn Qasi - O Rei iniciado no Algarve", peça centrada na vida do último rei muçulmano do Algarve e na sua amizade com o primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques.

Adaptada a partir de um texto do autor espanhol José Carlos Fernández, a peça aborda a relação de amizade entre ambos os reis, comprovada, segundo o diretor artístico da ACTA, pelo facto de D. Afonso Henriques ter oferecido a Ibn Qasi três presentes simbólicos: uma lança, um escudo e um cavalo.

"Estes presentes têm uma carga simbólica muito forte que nós procuramos trazer para este espetáculo", contou Luís Vicente à Lusa, sublinhando que o texto que lhe dá origem à peça "é contemporâneo, de matriz histórica", abordando problemas que, apesar de se reportarem ao século XII, "continuam a acontecer nos nossos dias".