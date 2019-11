Actualidade

Grupos armados atacaram hoje dois camiões no Centro de Moçambique, na sequência de incursões que ocorrem desde agosto na zona, mas desta vez sem provocar mortes nem feridos, disseram à Lusa fontes civis e das autoridades.

Um camião cisterna que partiu do porto da Beira com destino ao Maláui foi atingido por vários tiros na Estrada Nacional 6, o principal corredor rodoviário do centro do país.

Num vídeo que colocou a circular nas redes sociais, o motorista do camião alerta para o perigo: "a coisa está feia aqui, acabo de ser atacado em aproximação ao Inchope", povoação onde se cruzam a EN6 e a EN1.