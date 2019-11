Actualidade

Líderes da esquerda latino-americana reúnem-se a partir de hoje em Buenos Aires para consolidarem uma aliança progressista que contenha o avanço da direita na região.

Animado pela possível libertação do ex-presidente Lula da Silva no Brasil e pela vitória de Alberto Fernández nas presidenciais na Argentina, o recém-criado Grupo de Puebla reúne-se pela segunda vez para unir líderes da esquerda regional com o objetivo de articular alternativas às políticas neoliberais que ganharam terreno com as vitórias da direita em eleições nos últimos quatro anos.

"A decisão de criar o grupo veio em janeiro passado, depois da chegada de [Presidente do Brasil] Jair Bolsonaro ao poder e das derrotas da esquerda na região. Vi que era importante que nos coordenássemos em torno de dois verbos: pensar e articular", explicou à Lusa o ex-candidato à Presidência do Chile Marco Enríquez-Ominami, coordenador do grupo e co-fundador ao lado do presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, e do ex-senador brasileiro Aloízio Mercadante.