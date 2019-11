Actualidade

O PAN pediu hoje a presença urgente do ministro do Ambiente e da Ação Climática na Assembleia da República para prestar esclarecimentos sobre o aeroporto do Montijo e a exploração de lítio em Montalegre.

Numa nota enviada aos jornalistas, o partido dá conta de que "avançou hoje com um requerimento para a realização de audição urgente com o ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, na sequência dos contratos de concessão para a exploração de lítio em Montalegre".

O PAN assinala que "todo o processo de concessão para a exploração de lítio em Montalegre encontra-se envolto em procedimentos pouco transparentes", e alerta que "a atividade de exploração mineira possui inúmeros impactos negativos no ambiente e na saúde pública".