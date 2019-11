Actualidade

Um ex-juiz da Organização Mundial do Comércio (OMC) desvalorizou hoje, em declarações à Lusa, o "mini-acordo" alcançado na quinta-feira entre Washington e Pequim sobre a redução gradual de taxas alfandegárias.

"Será, na melhor das hipóteses, um mini-acordo, que não irá responder ao que alguns conservadores em Washington realmente querem, mas que nunca irão conseguir: uma mudança radical no modelo económico chinês. A China não irá ceder", afirmou Peter van den Bossche.

O professor da Universidade de Berna falava à Lusa em Macau, onde decorre até domingo um curso intensivo promovido pelo Instituto de Estudos Europeus de Macau (IEEM), intitulado "Direito do Comércio e Investimento Internacional do Delta do Rio das Pérolas".